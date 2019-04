Altenrather Straße in Troisdorf

Troisdorf. Zwei Fahrradfahrer sind bei einem Verkehrsunfall in Troisdorf schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Verursacher flüchtete in seinem Auto, wurde aber schnell von der Polizei gefasst.

Von Alf Kaufmann, 07.04.2019

Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag an der Kreuzung Altenrather Straße/Römerstraße in Troisdorf. Wie die Einsatzkräfte vor Ort dem GA berichteten, handelt sich bei den Unfallopfern um ein Ehepaar, das auf Fahrrädern unterwegs war. Der Fahrer des Autos, mit dem die Radler zusammenstießen, flüchtete nach dem Unfall. Eine sofortige Fahndung hatte Erfolg und der Fahrer konnte von der Polizei gefasst werden.

Sein Auto, das in einiger Entfernung gefunden wurde, weist deutliche Spuren des Unfalls auf: Die Windschutzscheibe ist komplett gesplittert, die beiden Reifen auf der rechten Seite sind platt, und es riecht deutlich nach Gummi.

(weitere Berichterstattung folgt)