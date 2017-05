Von LKW-Fahrer übersehen

Troisdorf. Bei einem Unfall in Troisdorf ist ein PKW-Fahrer am Montagmorgen leicht verletzt worden. Der 59-Jährige wurde von einem LKW-Fahrer übersehen. Der Vorfall verursachte leichte Verkehrsbeeinträchtigungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.05.2017

Am Montagmorgen hat sich gegen 6.30 Uhr auf der Kreuzung Belgische Allee/Lütticher Straße/Am Senkelsgraben in Troisdorf-Spich ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Autofahrer aus Königswinter auf der Belgischen Allee in Richtung des Mauspfades, als an der Kreuzung Lütticher Straße ein LKW-Fahrer von links in die Kreuzung einfuhr und dem 59-Jährigen die Vorfahrt nahm.

Der 64-Jährige wollte mit seinem LKW die Belgische Allee kreuzen und dann weiter auf die Straße Am Senkelgraben fahren, nahm jedoch den anfahrenden PKW-Fahrer nicht rechtzeitig wahr. Die beiden Fahrzeuge prallten infolgedessen zusammen. Der vordere Teil des PKWs geriet dabei unter den LKW.

Laut Angaben der Polizei wurde der Autofahrer bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Außerdem verursachte der Vorfall einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro und vor Ort leichte Verkehrsbeeinträchtigungen während des beginnenden Berufsverkehrs.