Die Polizei sucht Zeugen

Troisdorf/Eitorf. Das komplette Armaturenbrett, die Motorhaube und die vordere Stoßstange montierten Diebe in Troisdorf in derNacht von Sonntag auf Montag in Troisdorf ab. In Eitorf stahlen sie ein Lenkrad.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.09.2017

Laut Polizei waren es "professionelle Autoteilediebe", die in der Straße "Im Kirchtal" Autoteile im Wert von etwa 15.000 Euro stahlen. Sie suchten sich ihre Beute offenbar gezielt aus. Sie brachen die Fahrertür eines 3er BMW auf und stahlen das komplette Armaturenbrett samt Lenkrad. Die Motorhaube und die vordere Stoßstange konnten die Diebe offenbar auch gebrauchen. Sie montierte auch diese Teile ab und nahmen sie mit. Aus dem Motorraum bauten sie noch einige Steuergeräte aus.

Im Spinnenweg in Eitorf nahmen Diebe einen 5er BMW auseinander. Sie schlugen ein Seitenfenster ein und nahmen das Lenkrad sowie die Bordcomputer mit Navigationsgerät mit.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können um Hinweise an die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221 oder an die Polizei in Eitorf unter 02241 541-3421.