Zwei Männer festgenommen

Troisdorf. In der Nacht zu Dienstag hat die Polizei zwei Autodiebe auf frischer Tat ertappt. Ein 37-Jähriger und ein 43-Jähriger haben versucht, Autos aus einer Gebrauchtwagenausstellung zu stehlen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.03.2018

Gegen 1.15 Uhr in der Nacht zu Dienstag haben Autodiebe versucht, in ein Autohandel an der Bonner Straße in Troisdorf einzubrechen. Der Inhaber hat bemerkt, dass sich drei Personen verdächtig in der Nähe der Ausstellungsfläche aufgehalten hatten. Nach Angaben der Polizei haben die Beamten vor Ort festgestellt, dass das Tor zur Gebrauchtwagenausstellung aufgebrochen wurde.

Weitere Streifenwagen haben daraufhin das Gebäude umstellt, damit die Täter nicht flüchten können. Auf dem Gelände haben die Beamten außerdem einen offenstehenden Mercedes Transporter, der mithilfe einer mitgebrachten Autobatterie gestartet werden sollte, sowie ein Satz Autokennzeichen mit Bonner Städtekennung gefunden. Beim weiteren Durchsuchen des Geländes haben die Polizisten einen 37-Jährigen und einen 43-Jährigen entdeckt, die sich hinter einer Mülltonne und in einem Zugang zu einem Keller versteckt haben. Die dritte Person konnte nicht gefunden werden.

Beim Durchsuchen der Verdächtigen haben die Beamten Aufbruchswerkzeug und Autoschlüssel, die zu keinem Fahrzeug des Autohandels gepasst haben, gefunden. Kurz darauf hat die Polizei auf der Luxemburger Straße einen Mercedes Sprinter, ohne Autobatterie und mit schwedischem Kennzeichen gefunden, zu dem auch die zuvor gefundenen Schlüssel gepasst haben. Wegen des Verdachts des Diebstahls hat die Polizei das Fahrzeug sichergestellt und die Fahndung nach dem dritten Mittäter eingeleitet.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Täter. Diese werden unter der Telefonnummer 02241/5413221 entgegengenommen.