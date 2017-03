Auf der Luxemburger Straße sind am Sonntagvormittag zwei Fahrzeuge kollidiert.

Spich. Bei einem Unfall in Troisdorf-Spich ist am Sonntagvormittag eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Ihr Fahrzeug kippte nach einem Zusammenprall mit einem anderen Auto auf die Seite.

Von Jens Kleinert und Alexander Hertel, 12.03.2017

Das Fahrzeug einer Autofahrerin landete nach einem Unfall am Sonntagvormittag in Trosidorf-Spich auf der Seite: Um kurz nach elf Uhr war die laut Polizei "ältere Frau" auf der Luxemburger Straße stadtauswärts in Richtung des Kreisverkehrs unterwegs, wo sie nach links auf das Gelände einer Tankstelle fahren wollte. Ihr entgegen kam eine andere Autofahrerin.

Beim Abbiegen wurde der Wagen der älteren Frau seitlich getroffen. Das Auto kippte daraufhin auf die Seite. Die angerückte Feuerwehr musste die Frau aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde leicht verletzt, die andere Frau erlitt einen Schock.

Genauere Angaben zu den Beteiligten und zum Hergang sind noch nicht bekannt. Die Luxemburger Straße musste nach dem Unfall gesperrt werden.