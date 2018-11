A59 bei Troisdorf

28.11.2018 Troisdorf. In der Autobahnabfahrt in Troisdorf-Spich hat ein Autofahrer am Mittwochnachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und geriet in eine Böschung. Das Fahrzeug musste geborgen werden.

Ein Autofahrer hat aus bislang ungeklärten Gründen am Mittwochnachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in der Autobahnausfahrt Troisdorf-Spich in die Böschung geraten. Der Fahrer war mit seinem VW Tiguan gegen 14.45 Uhr auf der Autobahn 59 von Köln in Richtung Königswinter unterwegs und fuhr in Spich von der Autobahn ab. In der Abfahrt verlor er dann die Kontrolle und landete im Graben. Der Fahrer blieb unverletzt, das Auto wurde aber erheblich beschädigt.

Aufgrund der Lage des Autos konnte dieses nicht mit einem Abschleppwagen geborgen werden, sondern musste mit einem Kran aus der Böschung gehoben werden. Der Verkehr auf der Autobahn war vom Unfall nicht beeinträchtigt, an der Unfallstelle selbst in der Abfahrt wurde der Verkehr langsam vorbeigeleitet. Während der Bergung wurde die Ausfahrt kurzzeitig komplett gesperrt. (general-anzeiger-bonn.de)