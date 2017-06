Unfall bei Troisdorf-Bergheim

Troisdorf. Bei einem Unfall auf der L269 bei Troisdorf-Bergheim ist am Mittwochvormittag eine Frau verletzt worden. Bei einem Zusammenstoß wurde ihr Wagen auf die Seite geschleudert.

Von Jens Kleinert, 21.06.2017

Eine Frau fuhr in einem Mitsubishi Colt auf der L269 aus Richtung Niederkassel in Richtung Beuel. Ihr entgegen kam eine Fahrerin in einem VW Sharan. Bei Troisdorf-Bergheim wollte die Fahrerin des Colt nach links in die Oberstraße abbiegen und übersah dabei den Touran. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Colt auf die Seite geschleudert wurde.

Die Colt-Fahrerin wurde nach ersten Informationen an der Hand verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Touran blieb augenscheinlich unverletzt. Beide Autos werden abgeschleppt. Der Verkehr wird aus Richtung Beuel in die Oberstraße abgeleitet. Die L269 ist nur für den Verkehr aus Richtung Niederkassel offen.

