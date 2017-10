Die RSAG vermietet ihre Dächer für die Gewinnung von Solarstrom. Zur Einweihung der neuen Photovoltaik-Anlage in Troisdorf kamen (von links) Christoph Schwarz, Ludgera Decking, Beate Kummer und Landrat Sebastian Schuster. FOTO: HOLGER ARNDT

TROISDORF. Die Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft hat in Kooperation mit der Bürgerenergie Siebengebirge eine neue Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Sie soll jährlich 152.000 Kilowattstunden Strom erzeugen.

Von Bianca Breuer, 01.10.2017

Die Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft (RSAG) hat sich in Kooperation mit der Bürgerenergie Siebengebirge ein umweltpolitisches Ziel gesetzt: In den kommenden 20 Jahren soll umweltfreundlicher Strom auf der Anlage der RSAG erzeugt werden. Dazu wurde eine 3400 Quadratmeter große Dachfläche auf der Sperrmüllsortierhalle in Troisdorf verpachtet, um darauf eine Photovoltaikanlage zu installieren.

Am Donnerstag wurde die Anlage offiziell eingeweiht. Für Sebastian Schuster, Landrat und RSAG-Verwaltungsratsvorsitzender, sind solche neuen Wege der Energiegewinnung für die Zukunft unerlässlich. „Der Rhein-Sieg-Kreis hat ein Problem. Windenergie ist hier kaum möglich. Also müssen wir uns nach anderen Möglichkeiten umsehen. Ich bin froh, dass wir energiepolitisch nach vorne arbeiten, sonst lässt sich die Energiewende im Rhein-Sieg-Kreis nicht umsetzen.“

Die RSAG rechnet mit einem Jahresstromertrag von rund 152 000 Kilowattstunden. Damit ließen sich 67 Durchschnittshaushalte im Jahr mit Strom versorgen. Ein Elektroauto der Mittelklasse könnte mit dieser Menge 1,2 Millionen Kilometer weit fahren. Die RSAG will den erzeugten Strom jedoch hauptsächlich für den Eigenbedarf auf der gesamten Entsorgungsanlage nutzen. Damit können rund 35 Prozent des gesamten Strombedarfs der Anlage gedeckt werden. Der Verbrauch wird der Bürgerenergie Siebengebirge samt einem Ökobonus von einem Cent pro Kilowattstunde zu marktgerechten Konditionen vergütet. „Das ist für uns das erste Mal, dass wir die erzeugte Energie selbst verbrauchen“, sagte RSAG-Geschäftsführerin Ludgera Decking. „Sonst haben wir die Energie immer extern bezogen.“

Diese Form der Energiegewinnung ist nicht nur aus umweltpolitischen Gründen eine ideale Lösung. Sie hat auch weitere Vorteile. „Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ist optimal“, sagte Kreisumweltdezernent Christoph Schwarz. „Es muss keine weitere Freifläche zur Verfügung gestellt werden.“ Es gibt bereits solche Anlagen auf verschiedenen Gebäudekomplexen der Entsorgungsanlagen in Troisdorf, Sankt Augustin, Swisttal-Miel und Müttinghoven. Die Solarmodule auf diesen Gebäudekomplexen haben eine Gesamtfläche von 15 000 Quadratmetern, das entspricht einer Größe von drei Fußballfeldern. Zusammen produzieren sie rund 900 000 Kilowattstunden Strom.