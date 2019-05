Großes Frachtflugzeug

Köln/Bonn. Am Wochenende startet und landet ein Frachtflugzeug des Typs Antonov 124 am Flughafen Köln/Bonn. Nun hat der Flughafen die Zeiten bekannt gegeben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.05.2019

Am Mittwoch teilte der Flughafen Köln/Bonn via Twitter mit, dass zwei "Riesenfrachter" des Typs Antonov 124 am Wochenende erwartet werden.

Wie der Flughafen nun erklärte, kommt einer der Frachter am Freitag an und fliegt am Samstag um 20 Uhr wieder ab. Der zweite zunächst für Samstag terminierte Frachter wird nun erst kommende Woche am Airport Köln/Bonn erwartet. Die Zeiten können sich aber jederzeit ändern und werden auf den Twitter- und Facebook-Seiten des Flughafens Köln/Bonn bekannt gegeben.

Das sowjetische Militär entwickelte diese riesigen Frachtmaschinen, die wie im Fall der Antonov 124 bis zu 150 Tonnen Last transportieren können, in den 1980er-Jahren. Heutzutage sind weltweit nur noch 28 dieser Maschinen im Einsatz. Bereits in der Vergangenheit hatte es Landungen in Köln/Bonn gegeben.