Feuerwehreinsatz

Troisdorf. Die Feuerwehr in Troisdorf musste in der Nacht auf Samstag zu den Stadtwerken in der Poststraße ausrücken. Die Brandmeldanlage hatte Alarm geschlagen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.07.2018

Gegen 1.05 Uhr wurde die Feuerwehr durch die Brandmeldeanlage der Stadtwerke Troisdorf alarmiert, im Obergeschoss hatte es eine Rauchentwicklung gegeben und die Einsatzkräfte rückten mit Atemschutz in den hinteren Bereich der oberen Etage vor.

Die Einsatzkräfte konnten aber schnell Entwarnung geben und die Ursache des Alarmes ausmachen. Es handelte sich bei der Rauchentwicklung um eine Kaffeekanne, die auf einer angelassenen Herdplatte langsam dahin schmorte.

Da das Gebäude zu dieser Zeit nicht besetzt war, muss die Herdplatte wohl am Freitagnachmittag vor Dienstschluss vergessen worden sein und die Kaffekanne über Stunden auf der Herdplatte gestanden haben. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.