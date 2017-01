Troisdorfer Stadthalle

Die Stadthalle in Troisdorf wird am 4. März Schauplatz des Landesparteitags der AfD.

12.01.2017 Troisdorf. Die AfD will ihren Landesparteitag am 4. März in der Stadthalle in Troisdorf abhalten. Das bestätigte die Stadt auf Anfrage des GA. Dagegen formiert sich Protest.

"Wir haben keine Handgabe, das zu untersagen", so Stadt-Sprecherin Bettina Plugge zum GA. "Es handelt sich um keine verbotene Partei." Die Stadt sei mit der Polizei im Gespräch. Dort liegt bereits eine Anmeldung für eine Gegendemonstration vor. Diese sei von einer Privatperson für 200 Menschen beantragt worden, so Polizei-Sprecher Stefan Birk auf Anfrage.

In sozialen Netzwerken sorgt die Nachricht für Aufregung. Auf der von Werner Habegger initiierten Facebookseite wird bereits diskutiert, wie eine Anti-AfD-Demonstration aussehen könnte. Im Gespräch ist dabei auch, das Bündnis vom vergangenen Jahr zu reaktivieren, das eine entsprechende Demonstration in Siegburg auf die Beine gestellt hatte.

Im Februar 2016 hatte die AfD eine Kundgebung auf dem Siegburger Markt abgehalten. Mehrere hundert Gegendemonstranten hatten sich dagegen gestellt, darunter Vertreter quer durch alle Parteien sowie aus den Kirchen, Wohlfahrtsorganisationen und der Kulturszene. (Dominik Pieper)