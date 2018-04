Unfall am Fußgängerüberweg

Troisdorf. Bei einem Unfall in Troisdorf ist am Mittwoch eine Achtjährige verletzt worden. Das Mädchen wollte mit seinem Kickroller die Spicher Straße überqueren, als es von einer 83-jährigen Troisdorferin frontal angefahren wurde.

Von Sebastian Meltz, 26.04.2018

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ist die Achtjährige am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf einem Fußgängerüberweg an der Kreuzung Ketteler Straße/Hitzbroicher Weg/Spicher Straße von einer 83-jährigen Troisdorferin angefahren und schwer verletzt worden.

Laut Augenzeugen ist das Mädchen mit seinem Kickroller bei Grünlicht losgegangen. Die 83-Jährige fuhr zur gleichen Zeit ebenfalls los – nach eigenen Angaben habe sie ebenfalls Grünlicht für ihre Fahrtrichtung gesehen. Dann erwischte sie das Kind frontal auf dem Überweg.

Die Achtjährige wurde schwer verletzt, war aber noch ansprechbar. Die Mutter wurde zum Unfallort gerufen. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte dann in Begleitung ihrer Mutter in ein Krankenhaus.

Eine Fehlschaltung der Ampel konnten die Polizisten nicht feststellen. Die Ermittlungen dauern an.