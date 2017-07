Fahrer erleidet möglicherweise einen Infarkt

Troisdorf-Spich. Der Fahrer eines Abschleppwagens ist am Samstagmittag in Troisdorf-Spich tödlich verunglückt. Möglicherweise erlitt er während der Fahrt einen Infarkt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.07.2017

Gegen 13.25 Uhr war der 64-Jährige in seinem Abschleppwagen mit einem aufgeladenen Pkw auf der Hauptstraße in Troisdorf-Spich in Fahrtrichtung Köln unterwegs. In Höhe einer Baustelle wurde der Abschleppwagen nach Aussage der dahinter fahrenden Autofahrer zunächst immer langsamer, kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr dabei mehrere Warnbaken der Baustelle um und kam dann schließlich zum Stehen.

Unfallzeugen kümmerten sich sofort um den Fahrer, der zusammengesackt hinter dem Steuer saß. Die kurz danach eintreffenden Polizeikräfte begannen sofort mit der Reanimation des Mannes, die dann von den alarmierten Rettungskräften übernommen wurde. Zusammen mit einem Notarzt wurde der Mann schließlich in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch am Nachmittag verstarb.

Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an. Ein während der Fahrt auftretender internistischer Notfall erscheint derzeit wahrscheinlich. Während der Unfallaufnahme blieb die Bundesstraße 8 bis etwa 16 Uhr gesperrt.