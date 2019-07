Die Stadthalle in Troisdorf.

TROISDORF. Unrühmliches Ende einer Abitur-Feier an der Troisdorfer Stadthalle: Zwei Gruppen gerieten in Streit, für einen 18-Jährigen endete die Feier im Polizeigewahrsam. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Von Laszlo Scheuch, 14.07.2019

Eine Abitur-Feier in der Stadthalle Troisdorf endete am frühen Sonntagmorgen mit einem Polizeieinsatz. Wie die Beamten mitteilen, kam es gegen 4.20 Uhr zu Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen. Besonders ein 18-jähriger Bonner fiel auf: Auch in Anwesenheit der Polizei provozierte er immer wieder andere Personen und forderte sie zu einer Schlägerei auf.

Da sich der junge Mann zudem den Anweisungen der Polizei widersetzte, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Ein Alkoholtest ergab bei dem aggressiv auftretenden Mann einen Wert von 1,52 Promille. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten zudem Marihuana und stellte dieses sicher. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.