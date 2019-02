Mehrere Verletzte

Troisdorf. Bei einem Unfall auf der A59 mit zwei Pkw und einem Bus sind am Dienstagvormittag mehrere Personen verletzt worden. Die Autobahn ist derzeit in Höhe Troisdorf in Richtung Süden gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.02.2019

Auf der Autobahn 59 ist derzeit in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Grund ist ein Unfall, der sich zwischen den Anschlussstellen Spich und Troisdorf ereignet hat. Ersten Angaben zu Folge waren an dem Unfall zwei Pkw sowie ein Bus, in dem jedoch keine Fahrgäste saßen, beteiligt.

Mehrere Personen sollen verletzt worden sein. Nähere Angaben liegen derzeit noch nicht vor.

Weitere Berichterstattung folgt...