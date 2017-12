Geldwechseltrick

Troisdorf. Ein Senior setzte sich in Troisdorf zur Wehr: Ein Trickdieb wollte ihm 150 Euro aus dem Portemonnaie stehlen. Der 81-Jährige reagierte prompt und vertrieb den Täter mit einem einfachen Trick.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.12.2017

Ein Trickdieb ist am Donnerstagmorgen von einem 81-Jährigen überwältigt worden. Der Täter beobachtete den Senior an einem Geldautomaten an der Spicher Straße in Troisdorf, wie er gerade Geld abhob. Kurze Zeit später sprach der Täter den Troisdorfer auf einem Parkplatz an und bat ihn, eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln.

Während der Senior in seinem Portemonnaie nach Wechselgeld suchte, griff der Dieb in das Scheinfach der Geldbörse und versuchte 150 Euro zu stehlen. Der 81-Jährige bemerkte den Versuch und reagierte: Er legte seine Hände auf die Wangen des Täters und drückte mit den Daumen in die Auge. Der Dieb ließ sofort vom Geld ab und flüchtete.

Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Täter: Er hatte eine blaue Windjacke und eine dunkle Hose an. Er sprach Deutsch mit einem ausländischen Akzent. Der Dieb war zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß.

Zeugen werden gebeten sich unter 02241 541-3221 zu melden.