Troisdorf. Am Mittwochnachmittag ist es in Troisdorf gegen 14.30 Uhr zu einem ungewöhnlichen Zusammenstoß in der Straße „Am Bürgerhaus“ gekommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.08.2017

Ein 79-Jähriger, der in einem elektrischen Rollstuhl (bis 25 Stundenkilometer) in Richtung „Alte Poststraße“ unterwegs war, sei einem Radfahrer ausgewichen und habe dabei die Fahrbahn eines 5-jährigen Jungen gekreuzt, der schräg versetzt hinter ihm fuhr. Das meldete die Polizei am frühen Abend.

Der Junge stürzte bei dem Zusammenstoß, blieb laut Polizei aber unverletzt. Für den 79-Jährigen endete die Situation allerdings weniger glimpflich: Der Lenker des Krankenfahrstuhls schlug aufgrund des Zusammenstoßes mit dem Jungen nach rechts und riss den Mann von seinem Rollstuhl. Dabei schlug er mit dem Kopf auf den Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden.