Bauarbeiten an Aggerstraße

TROISDORF. Schwere Verletzungen hat ein 68 Jahre alter Mann am Mittwoch bei einem Unfall an der Aggerstraße in Troisdorf erlitten. Der Mitarbeiter einer Elektrofirma stürzte in eine Baugrube.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.04.2019

Mit schweren Verletzungen wurde am Mittwochmorgen ein 68-Jähriger in die Bonner Uniklinik gefahren. Wie die Feuerwehr der Stadt Troisdorf mitteilt, war der Mann zuvor gegen 9 Uhr bei Bauarbeiten in der Aggerstraße kopfüber aus etwa zwei Metern Höhe in eine Baugrube gestürzt. Der Mitarbeiter einer Elektrofirma musste mit einer Schleifkorbtrage sowie einer Drehleiter aus der Grube gerettet werden.

Sechs Feuerwehrleute waren im Einsatz, die diesen gegen 10.10 Uhr beenden konnten.