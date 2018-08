Feuerwehreinsatz

TROISDORF. Die Feuerwehr ist am späten Mittwochabend zu einem Einsatz in den Dachsweg nach Troisdorf-Spich ausgerückt. Dort waren 600 Liter Salzsäure ausgelaufen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.08.2018

Ausgelaufene Salzsäure auf dem Hof eines Betriebs für Oberflächenveredelung in Troisdorf-Spich hat am späten Mittwochabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Zwei übereinander gestapelte Gitterboxen, in denen IBC-Kunststoffbehälter mit insgesamt 2000 Liter 31-prozentiger Salzsäure untergebracht waren, waren aus noch ungeklärter Ursache umgekippt.

Feuerwehr und Polizei sperrten den Bereich großräumig ab. Einsatzkräfte in Schutzanzügen untersuchten die umgekippten Boxen und spritzten Wasser auf die ausgelaufene Säure, um mögliche Dämpfe herabzudrücken. "Wir haben die Behälter wieder aufgerichtet, rund 600 Liter Salzsäure waren da aber schon ausgelaufen", so Einsatzleiter Stefan Gandelau von der Feuerwehr Troisdorf vor Ort. Die ausgelaufene Salzsäure lief in die Kanalisation. "Wir müssen nun mit den Abwasserbetrieben abklären, wie wir mit dem ausgetretenen Material, das schon in der Kanalisation ist, umgehen", so Gandelau weiter.

Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr. Da der Betrieb den Austritt der Säure sofort dem Klärwerk meldete, konnte der Kanal rechtzeitig abgeschottet werden. Die Säure lief in ein Rohr und kann so am Donnerstag aus der Kanalisation entnommen werden.

Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bis nach Mitternacht vor Ort, verletzt wurde niemand.