Troisdorf-Spich. Bei einem Unfall in Troisdorf-Spich hat sich ein 60-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Zuvor war er einem Bagger ausgewichen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.04.2019

Ein 60 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Troisdorf-Spich verletzt worden. Nach den ersten Angaben der Einsatzkräfte vor Ort war der Mann mit seinem Hyundai auf dem Heuserweg in Richtung Spicher Seen unterwegs, als ihm ein Schaufelbagger entgegenkam.

Der Mann wich daraufhin aus, fuhr gegen ein Verkehrschild und prallt in den Zaun an den Spicher Seen. Daraufhin drehte sich sein Auto zunächst,schlug dann über und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer des orange-farbenen Baggers fuhr weiter, ohne sich um den Pkw-Fahrer zu kümmern. Der 60-Jährige musste vor Ort in einem Rettungswagen behandelt werden.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Baggerfahrer.