Überhöhte Geschwindigkeit

Troisdorf. Am Dienstagabend hat sich in Troisdorf-Spich ein Verkehrsunfall ereignet. Offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam ein Auto ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.07.2018

An der Unterführung auf der Lülsdorfer Straße in Troisdorf-Spich ist es am Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach Angabe der Polizei kam der 38-jährige Fahrer eines Nissans offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und gleichzeitig nasser Strecke an der Unterführung ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr.

Dort stieß er mit einem BMW zusammen. Am Steuer saß ein 19-Jähriger, der bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Der BMW-Fahrer versuchte zwar noch, den Zusammenstoß zu verhindern, indem er die Spur wechselte. Dies gelang jedoch nicht. Der 38-jährige Fahrer des Nissans wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort, die Straße musste vorübergehend gesperrt werden.

