Flucht vor Polizei in Troisdorf

Troisdorf. Aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses stürzte am Mittwochabend ein 35-jähriger Mann im Troisdorfer Stadtteil Friedrich-Wilhelms-Hütte. Anscheinend versuchte er der Polizei zu entkommen, die ihn zuvor aufgefordert hatte, seine Wohnungstür zu öffnen.

Von Marcel Dörsing, 16.03.2017

Mit einem Durchsuchungsbeschluss ist die Polizei am Mittwochabend vor der Wohnung des Troisdorfers erschienen. Als die Ermittler an der Tür des Mannes im Stadtteil Friedrich-Wilhelms-Hütte klingelten, sprang er laut Polizei vom Balkon seiner Wohnung aus der dritten Etage in eine Böschung. Dabei habe er sich so schwer verletzt, dass er zur Behandlung in eine Kölner Klinik gebracht werden musste. Lebensgefahr bestehe aber momentan nicht, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die Ermittler wollten die Wohnung des Mannes durchsuchen, weil er im Verdacht steht, am 5. Februar in der Siegburger Fußgängerzone einer 82-jährigen Siegburgerin die Handtasche geraubt zu haben. Noch am selben Tag seien Hinweise zum veröffentlichten Fahndungsfoto bei der Kripo eingegangen, die die Identifizierung des Verdächtigen ermöglichten.

Laut Polizei ist der 35-jährige Verdächtige bereits wegen zahlreicher Drogen- und Eigentumsdelikte polizeibekannt. Aktuell werde gegen ihn wegen schweren Raubes ermittelt.