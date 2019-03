Brandursache noch unklar

Die Kölner Straße in Troisdorf ist wegen eines Hausbrandes in der Heidestraße gesperrt.

Troisdorf. Wegen eines Hausbrandes rückte die Feuerwehr in Troisdorf am Samstagabend aus. Eine 30-jährige Frau ist in ihrer ausgebrannten Wohnung tot aufgefunden worden.

Von Dierk Himstedt, 30.03.2019

Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr musste die Feuerwehr in Troisdorf zu einem Hausbrand ausrücken. In der Heidestraße ist die Anbauwohnung eines dreigeschossigen Hauses in Brand geraten. Starke Rauchschwaden drangen aus dem Gebäude. „Auf der Anfahrt war bereits eine große Rauchsäule erkennbar, sodass sofort eine Alarmstufenerhöhung ausgelöst wurde,“ so die Feuerwehr.

Gemeldet wurden zunächst zwei vermisste Personen. Mit Atemschutzmasken kämpfte sich ein Trupp der Feuerwehr durch das Gebäude. „Bereits im Treppenhaus schlugen den Einsatzkräften die Flammen entgegen,“ hieß es weiter. Es gelang den Einsatzkräften, über die Treppe zur Zwischenetage eines Anbaus vorzudringen, wo eine Wohnung „im Vollbrand stand.“

Bei den Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Person vor. Dabei soll es sich um die 30-jährige Bewohnerin handeln, so der Sprecher der Feuerwehr Troisdorf, Peter Kern, gegenüber dem GA. Nach GA-Informationen hat der Bruder der Verstorbenen die Feuerwehr alarmiert, nachdem er gewaltsam in die bereits in Flammen stehende Wohnung der Schwester eingedrungen war.

Wegen der andauernden Löscharbeiten wurde das Gelände um den Brandherd weiträumig gesperrt. Die Feuerwehr bat daher die Verkehrsteilnehmer, die Heidestraße und auch die angrenzende Kölner Straße zu meiden. Beide Straßen wurden wegen der Nachlöscharbeiten über Stunden gesperrt. Gegen 1.20 Uhr in der Nacht war der Einsatz beendet. Insgesamt waren nach Angaben der Troisdorfer Feuerwehr rund 60 Einsatzkräfte vor Ort. Die genaue Brandursache ist noch unklar.