Von hinten gestoßen und verletzt

Troisdorf. Ein 21-Jähriger ist am Sonntagabend in Troisdorf von zwei unbekannten Jugendlichen überfallen worden. Das meldete der junge Mann gegen 20.30 Uhr der Polizeileitstelle.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.02.2018

Mehrere Streifenwagen machten sich daraufhin auf den Weg nach Bergheim in die Oberstraße, wo sie das verletzte Opfer, der später in ein Krankenhaus kam, fanden. Der 21-Jährige gab an, dass er zu Fuß auf der Eschmarer Straße in Richtung Oberstraße unterwegs gewesen sei. Dabei habe er seine Geldbörse und sein Smartphone in der Hand gehalten.

Plötzlich sei er von hinten in den Rücken gestoßen und gestürzt. Dabei zog er sich laut Polizei Verletzungen am Oberkörper zu. Einer der 16 bis 17 Jahre alten Täter griff nach seinen Wertsachen. Der 21-Jährige konnte seine Gegenstände festhalten und sich wieder aufraffen. Er flüchtete laut Polizei vor den Räubern, die ihm noch ein Stück hinterherliefen, über die Oberstraße. In Höhe der Straße In der Kraus bogen die Täter ab und verschwanden in unbekannte Richtung.

Beide Täter waren schlank, hatten ein südländisches Erscheinungsbild und lockige Haare. Die Fahndung nach den Jugendlichen verlief bislang ohne Erfolg. Hinweise zur Identität der Täter nimmt die Polizei in Troisdorf unter 02241/5413221 entgegen.