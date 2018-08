Feuerwehreinsatz

TROISDORF. Die Feuerwehr ist am späten Mittwochabend zu einem Einsatz in den Dachsweg nach Troisdorf-Spich ausgerückt. Dort waren 2000 Liter Salzsäure ausgelaufen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.08.2018

Ausgelaufene Salzsäure auf dem Hof eines Betriebs für Oberflächenveredelung in Troisdorf-Spich hat am späten Mittwochabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Zwei übereinander gestapelte Gitterboxen, in denen Kanister mit insgesamt 2000 Liter Salzsäure untergebracht waren, waren aus noch ungeklärter Ursache umgekippt.

Feuerwehr und Polizei sperrten den Bereich großräumig ab. Einsatzkräfte in Schutzanzügen untersuchten die umgekippten Boxen und spritzten Wasser auf die ausgelaufene Säure, um mögliche Dämpfe herabzudrücken.

Aktuell sind rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.