Polizei ermittelt nach Attacke

Troisdorf. Bei einer brutalen Attacke auf der Kriegsdorfer Straße in Troisdorf wurde ein 19-Jähriger mit zahlreichen Tritten und Schlägen schwer verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht nun nach Zeugen.

10.05.2017

Schwere Verletzungen erlitt ein 19-Jähriger bei einer Prügelattacke in Troisdorf. Der junge Mann ist am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der Kriegsdorfer Straße von mindestens zwei Tätern zusammengeschlagen und schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war der Mann zu Fuß in Richtung des Spicher Bahnhofs unterwegs. In Höhe der Bushaltestelle Sternenstraße wurde er plötzlich von hinten angegriffen, woraufhin er zu Boden stürzte. Die Täter schlugen und traten anschließend weiter ihn ein. Der 19-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, wo er sich auch drei Tage später noch befindet.

Das Opfer gab gegenüber der Polizei an, während der Attacke seien mehrere Autos am Tatort vorbeigefahren. Die noch unbekannten Täter ließen erst von ihm ab, als ein Pärchen in einem roten PKW anhielt und hupte. Die Täter, laut Polizei im Alter von 18 und 19 Jahren, flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Das Pärchen nahm den Verletzten in ihrem Auto mit und brachten ihn an ein nahegelegenes Restaurant, wo er von Familienangehörigen abgeholt wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Besonders suchen die Beamten nach dem Pärchen im roten Wagen. Zudem fragen die Ermittler: Wer hat den Überfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Troisdorf unter der Telefonnummer 02241/541-3221 entgegen. (ga)