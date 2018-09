Stromschlag am Güterbahnhof

Ein Kesselwagen steht am Güterbahnhof Troisdorf. Dort war am Morgen ein 18-Jähriger verunglückt, als er auf den Güterwagen geklettert war und dabei einen Stromschlag erlitt.

Troisdorf. Am Güterbahnhof Troisdorf ist am Montagmorgen ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Er erlitt einen Stromschlag, als er auf einen Kesselwagen geklettert war.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.09.2018

Gegen fünf Uhr am Montagmorgen kam es zu dem tödlichen Stromschlag. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der junge Mann auf den Kesselwagen geklettert, wo er einen Lichtbogen zur Oberleitung auslöste. Der 18-Jährige fiel ins Gleisbett, von wo er nur noch tot geborgen werden konnte.

Zwei Freunde des 18-Jährigen waren ebenfalls am Unglücksort. Sie sollen ihm vor dem Unglück noch zugerufen haben,ob sie ihn warnen wollten, konnte die zuständige Bundespolizei nicht bestätigen. Auch ein Lokführer wurde Zeuge des schrecklichen Geschehens.

Tödlicher Unfall in Troisdorf Ein 18-Jähriger ist am Montag, den 17.09. auf einen Kesselwagen geklettert und dort durch einen Stromschlag ums Leben gekommen. Foto: Ulrich Felsmann Schilder warnen vor der Gefahr auf dem Kesselwagen.

Foto: Ulrich Felsmann Am Bahnhof waren am frühen Morgen mehrere Rettungsfahrzeuge im Einsatz.

Foto: Ulrich Felsmann Mit einer rot-weißen-Stange wurde das Oberleitungsseil nach dem Unfall geerdet.

Foto: Ulrich Felsmann Polizei und Notarzt waren nach dem tödlichen Unfall am Güterbahnhof Troisdorf im Einsatz.

Während die Bundespolizei und die Kripo vor Ort ermitteln, wurde der Kesselwagen geerdet. Die Freunde des jungen Mannes, 22 und 17 Jahe alt, wurden mit einem Schock in ein Krankenhaus nach Bonn gebracht. Wegen des Unfalls kam es in den frühen Morgenstunden zu einigen Störungen im Bahnverkehr. Warum sich die Männer auf den Gleisen aufgehalten haben, will die Bundespolizei nun weiter ermitteln. Die geschockten Freunde waren am Vormittag noch nicht vernehmungsfähig.