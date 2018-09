Ein Kesselwagen steht am Güterbahnhof Troisdorf. Dort war am Morgen ein 18-Jähriger verunglückt, als er auf den Güterwagen geklettert war und dabei einen Stromschlag erlitt.

Troisdorf. Am Güterbahnhof Troisdorf ist am Montagmorgen ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Er erlitt einen Stromschlag, als er auf einen Kesselwagen geklettert war.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.09.2018

Gegen fünf Uhr am Montagmorgen kam es zu einem tödlichen Unfall am Güterbahnhof in Troisdorf. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 18-Jähriger auf einen Kesselwagen im Bahnhof geklettert. Dort kam er dann der 15.000 Volt stromführenden Fahrleitung zu nahe. Er erlitt einen tödlichen Stromschlag und fiel ins Gleisbett, von wo er nur noch tot geborgen werden konnte.

Zwei 17 und 20 Jahre alte Freunde des jungen Mannes waren ebenfalls am Unglücksort. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn hörte, wie diese ihrem Freund noch lautstark etwas zuriefen, als der 18-Jährige auf den Wagen kletterte. Als der Bahn-Mitarbeiter zu der Gruppe schaute, sah er einen sogenannten Lichtbogen, der bei einem solchen Stromschlag entsteht. Die beiden Begleiter des Toten sowie der Bahn-Mitarbeiter mussten mit einem Schock in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Tödlicher Unfall in Troisdorf Ein 18-Jähriger ist am Montag, den 17.09. auf einen Kesselwagen geklettert und dort durch einen Stromschlag ums Leben gekommen. Foto: Ulrich Felsmann Schilder warnen vor der Gefahr auf dem Kesselwagen.

Foto: Ulrich Felsmann Am Bahnhof waren am frühen Morgen mehrere Rettungsfahrzeuge im Einsatz.

Foto: Ulrich Felsmann Mit einer rot-weißen-Stange wurde das Oberleitungsseil nach dem Unfall geerdet.

Foto: Ulrich Felsmann Polizei und Notarzt waren nach dem tödlichen Unfall am Güterbahnhof Troisdorf im Einsatz.

Während die Bundespolizei und die Kriminalpolizei vor Ort die Ermittlungen aufnahmen, wurde der Kesselwagen geerdet. Wegen des Unfalls kam es in den frühen Morgenstunden zu einigen Störungen im Bahnverkehr. Warum sich die Männer auf den Gleisen aufgehalten haben, ist noch nicht klar. Die geschockten Freunde waren nach Angaben der Bundespolizei am Vormittag noch nicht vernehmungsfähig.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal auf die großen Gefahren des Bahnstroms hin. "Für einen Stromschlag ist kein direkter Kontakt zur Fahrleitung nötig. Eine Unterschreitung von einem Mindestabstand von 1,5 Meter kann ausreichen, um durch einen Stromschlag lebensgefährlich oder tödlich verletzt zur werden", heißt es in der Mitteilung.