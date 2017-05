Führerschein sichergestellt

Troisdorf. Polizisten haben am Donnerstagabend ein 18-jährigen Troisdorfer erwischt, der betrunken Auto gefahren war. Er verweigerte die Mitfahrt zur Entnahme einer Blutprobe.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.05.2017

Die Troisdorfer Polizei hat am Donnerstagabend einen 18-Jährigen mit zur Wache genommen, der alkoholisiert Auto gefahren war. Laut Bericht war der junge Mann aus Troisdorf nach Zeugenangaben als Autofahrer im Bereich der Donrather Kreuzung in Lohmar durch rücksichtloses Fahren aufgefallen. Zudem sollte er einen anderen Autofahrer bei einem Streit vor einer roten Ampel geohrfeigt haben.

Einer Zeugin war aufgefallen, dass der 18-Jährige, der mit einem BMW unterwegs war, nach Alkohol roch. Anhand des Kfz-Kennzeichens konnten die Beamten den Wohnort des Troisdorfers ermitteln und den BMW-Fahrer zur Rede stellen. Ein Alkotest ergab einen Wert von rund einem Promille.

Die Mitfahrt zur Blutprobenentnahme verweigert der junge Mann, so dass die Polizisten Zwang anwenden mussten, um den Alkoholsünder in den Streifenwagen zu befördern. Bei der Zwangsanwendung verletzte sich einer der Beamte leicht, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Auf der Polizeiwache gab der 18-Jährige, der sich in der Zwischenzeit wieder beruhigt hatte, eine Blutprobe und seinen Führerschein ab. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen der Körperverletzung im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr und wegen Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte.