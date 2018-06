Drei Autos auf der B484 beteiligt

Lohmar/Siegburg. Am Dienstagmorgen ist es zu einem Auffahrunfall auf der B484 zwischen Lohmar und Siegburg gekommen. Dabei wurden drei Autos zusammengeschoben und zwei Personen verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.06.2018

Am Donnerstagmorgen ist eine 27-jährige Autofahrerin aus Hürth gegen 8 Uhr auf der Bundesstraße 484 zwischen Lohmar und Siegburg mit ihrem Seat auf einen vorausfahrenden Seat aufgefahren und hat diesen auf einen davor wartenden Audi-Kombi geschoben. Bei der Kollision verletzten sich beide Seat-Fahrer leicht.

Laut der Polizei fuhr die Frau aus Hürth mit ihrem Kleinwagen auf der B484 aus Lohmar kommend in Richtung Siegburg. An der Auffahrt zur Bundesstraße 56 in Richtung Sankt Augustin übersah sie, vermutlich aus Unachtsamkeit, dass sich auf der Rechtsabbiegespur ein Rückstau in der Auffahrt zur B56 gebildet hatte.

Nach eigenen Angaben fuhr sie beinahe ungebremst auf den schwarzen Seat eines 19-jährigen Mannes aus Marienheide auf. Durch die Wucht des Anstoßes wurde der Seat des 19-Jährigen auf einen davor wartenden grauen Audi Kombi geschoben, der von einer 22-jährigen Gummersbacherin gelenkt wurde.

Die Hürtherin und der Mann aus Marienheide wurden leicht verletzt. Die 27-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Abschleppdienst transportierte die Autos der beiden Verletzten ab. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen liegt bei mehreren tausend Euro. An der Unfallstelle kam es während der Unfallaufnahme zu leichten Behinderungen im Berufsverkehr.