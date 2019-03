Schwerer Unfall in Siegburg

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf einer Kreuzung der B56 in Siegburg.

Siegburg. An der Kreuzung Zeithstraße/Ecke B56 sind am Freitagnachmittag drei Pkw kollidiert. Zwei Fahrerinnen wurden schwer verletzt und müssen klinisch versorgt werden. Ein acht Monate altes Baby wurde leicht verletzt in eine Kinderklinik gebracht.

Von Dierk Himstedt, 22.03.2019

Aus noch ungeklärten Gründen ist am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein 59-jähriger Mann mit seinem Jeep an der Kreuzung "Zeitstraße/B56" in einen vor ihm fahrenden Ford Fiesta gefahren. Durch den Aufprall wurde der Ford auf die Kreuzung geschoben, so dass dieser mit einem herannahenden Fiat Punto kollidierte.

Die beiden Fahrerinnen wurden durch den heftigen Aufprall in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt. Ein acht Monate altes Baby in dem Fiat Punto wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und umgehend in die Kinderklinik in Sankt Augustin gebracht. Die beiden Frauen sind ebenfalls zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in nahe gelegene Krankenhäuser nach Bonn und Köln transportiert worden. Der Jeepfahrer blieb nach Aussagen der Rettungskräfte unverletzt.

Durch den heftigen Aufprall der beteiligten Fahrzeuge wurden zahlreiche Trümmerteile auf der Kreuzung verstreut. Die Unfallstelle wurde daher komplett für die nachfolgenden Verkehr gesperrt. Die Untersuchungen der Polizei zur Feststellung des genauen Unfallhergangs sowie die Aufräumarbeiten dauern aktuell noch an. Laut den Angaben der Einsatzkräfte vor Ort wird der Kreuzungsbereich daher noch bis in den späten Freitagnachmittag gesperrt bleiben.

