Siegburg. Ein zwölfjähriges Mädchen hat am Dienstagmittag einen Einbruch in ein Haus an der „Alte Lohmarer Straße“ in Siegburg festgestellt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

05.04.2017

Schon von weitem, so berichtet die Polizei, stellte das Mädchen auf ihrem fest, dass ein Mann an der Hausecke stand. Kurz vor Erreichen des Hauses kam ein zweiter Mann dazu. Zu Hause angekommen, bemerkte die Zwölfjährige, dass die Haustüre beschädigt worden war und einen Spalt weit offen stand. Sie sah sich um und konnte die beiden Männer, vermutlich die Täter, in Richtung Aulgasse davonlaufen sehen. Das Mädchen verständigte ihre Mutter, die die Polizei alarmierte. Eine Fahndung nach den Flüchtigen verlief bislang ohne Erfolg.

Die Zwölfjährige, die durch ihre Rückkehr offenbar Schlimmeres verhinderte – die Täter betraten das Haus nicht und machten somit auch keine Beute – beschrieb die beiden Männer als 40 bis 50 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Sie hatten graue Haare und eine rundliche Figur. Zur Tatzeit sollen sie blaue Jeans getragen haben. Einer der Täter trug einen weißen Pullover, der andere war mit einer schwarz-blauen Regenjacke bekleidet.

Hinweise zu den beiden Männern nimmt die Siegburger Polizei unter der Rufnummer 02241/5413121 entgegen. (ga)