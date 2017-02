Karneval in Siegburg

SIEGBURG.

Von Von Paul Kieras, 26.02.2017

. Kurz bevor die Session mit dem Rosenmontagszug ihren krönenden Höhepunkt findet, lassen es die Siegburger Funken Blau-Weiss traditionell noch einmal richtig krachen und hauen ordentlich auf die dicke Trumm. Mit ihrer Kostümsitzung in der Rhein-Sieg-Halle läuten sie das jecke Finale ein. So war es auch in diesem Jahr wieder. Exakt 1010 Besucher waren am Karnevalssamstag in den damit restlos ausverkauften Saal geströmt.

Der Einmarsch der ältesten Karnevalsgesellschaft im gesamten Rhein-Sieg-Kreis glich wie immer einem nicht endenden Lindwurm in Blau und Weiß. Von den Kinder-, Jugend- und Juniorentanzgruppen über die Marketenderinnen sowie das Offizierscorps bis zur Großen Tanzgarde marschierte alles auf die Bühne, was im Verein aktiv ist. Für dieses imposante Bild gab es gleich den ersten stürmischen Applaus vom Publikum und ein dreifach donnerndes „Siebursch Alaaf“. Eröffnet wurde das Programm der Spitzenklasse mit Darbietungen der kleinsten Tänzer, die „Minis“, gefolgt von einem Gemeinschaftstanz der Kinder-, Jugend- und Seniorentanzgruppen zusammen mit der Großen Tanzgarde des Vereins. Dieser Tanz, bei dem mehr als 120 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gleichzeitig auf der Bühne stehen, fand in dieser Formation erst zum zweiten Mal statt. Premiere feierte die Tanzshow bei der Mädchensitzung der Funken vor einigen Wochen.

Nach der umjubelten Darbietung und dem Ausmarsch der kleinen und großen Funken war das Publikum schon auf Betriebstemperatur und bereit für einen langen Abend der Superlative. Gleich der erste Gast, Redner Bernd Stelter, wurde stürmisch empfangen. Seine kritischen Töne zum aktuellen Zeitgeschehen, zu kleinen und großen, banalen und überflüssigen Nachrichten rund um den Globus, die er in witzige Texte gepackt hatte, fanden viel Anklang. Es folgte ein mitreißendes Programm mit Spitzenkräften des rheinischen Karnevals. Standing Ovations gab es für „Et Rumpelstilzche“ (Martin Schopps) ebenso wie für Sänger Wicky Jungbluth, „Die Domstürmer“, die „Kölsch Fraktion“ und die Mickey-Brühl-Band oder das „Heddemer Dreigestirn“, bei dessen Parodie-Musik-Playback-Show kein Auge trocken blieb. Heimspiel hatte natürlich das Siegburger Prinzenpaar, Prinz Daniel I. und Siegburgia Pia I. samt Gefolge.

Den jungen Leuten, die frischen Wind in den Siegburger Karneval gebracht haben, flogen wieder einmal die Herzen der Besucher im Saal zu. Mit Abschluss des Sitzungsprogramms war aber noch lange nicht Schluss. Denn dann ging es bei einer großen Fete im Foyer der Halle weiter. Auch einen Abschied gab es. Tanzoffizier Oliver Böckem hängt nach 25 aktiven Jahren die Tanzschuhe an den Nagel. Für seine Leistung über ein Vierteljahrhundert bekam er vom Geschäftsführer des Siegburger Karnevalskomitees, Jörg Sola Schröder, den Verdienstorden in Silber vom Bund Deutscher Karneval überreicht.