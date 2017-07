Entwicklungskonzept Michaelsberg in Siegburg

SIEGBURG. Die Sanierung der Bergstraße ist auf der Zielgeraden. Ab Montag, 24. Juli, ist der Weg hinauf zum Katholisch-Sozialen-Institut wieder frei. Die Umleitung über die Baustraße entfällt damit.

Der Weg hinauf zum Katholisch Sozialen Institut (KSI) ist derzeit kein leichter. Allemal für Besucher, die ortsunkundig sind. Denn der direkte Weg hinauf zum Tagungshaus des Erzbistums auf dem Michaelsberg ist gesperrt. Wie berichtet, wird die Bergstraße seit ein paar Wochen saniert. Eine Umleitung über die Baustraße an der Ostseite ist ausgeschildert, wird von einigen KSI-Besuchern aber offensichtlich nicht genutzt. „Wir beobachten stündlich Autos, die vor der Baustelle wenden, über den Spielplatz fahren oder verkehrswidrig geparkt werden“, ärgern sich Klaus und Geschi Ridder, die an der Bergstraße wohnen. Eine Lösung sehen sie in einer bessern Ausschilderung der Umleitung.

Das Problem ist sowohl bei der Stadt Siegburg als auch beim KSI bekannt. Und es wird in wenigen Tagen wohl behoben sein. Die Erneuerung der Bergstraße ist auf der Zielgeraden, teilte Stephan Marks, Leiter des Planungs- und Bauaufsichtsamtes auf Anfrage mit. Zwischen Spielplatz und der Einmündung zum Markt liefen derzeit noch Restarbeiten, wie etwa das Auftragen des Schotterrasens in der Kurve. Ab Montag, 24. Juli, ist der Weg hinauf zum Michaelsberg dann wieder frei. „Damit schließen sich die Schranken an der Baustraße“, so Marks. Diese sei dann nicht mehr befahrbar.

Beschwerden über die Situation auf der Bergstraße hat es nur in einem Fall gegeben, sagte Stadtsprecher Jan Gerull. Daraufhin sei die Beschilderung der Umleitung nachgebessert worden. Ab der Einfahrt ins Mühlenviertel leite diese die Autofahrer direkt über die Siegfeldstraße um den Michaelsberg herum zur Baustraße.

„Wir wissen um das Problem“, sagt auch Andreas Kaul, Pressereferent des KSI. Daher erhalte jeder Tagungsgast eine Wegbeschreibung mit der Umleitung an die Hand. „Auch auf unserer Homepage und über die sozialen Medien weisen wir daraufhin, wie unser Haus derzeit zu erreichen ist“, so Kaul. Offensichtlich vertrauten aber viele Gäste mehr auf ihr Navigationsgerät. Und das kennt keine Umleitungen. Sobald die Bergstraße frei ist, werde sich die Situation entspannen, sagt Stephan Marks.

Die Abtei ist im Stadtgebiet ausgeschildert. Und die Tiefgarage des KSI soll in Kürze an das Parkleitsystem der Stadt angekoppelt werden. Das stellt einige KSI-Gäste vor ein anderes Problem. „Die Tiefgarage ist tatsächlich sehr eng“, sagt Kaul. Aber: „Für gekonnte Autofahrer ist das zu schaffen.“ Das Parkhaus ist indes den KSI-Gästen vorbehalten. Andere Parkmöglichkeiten gibt es nicht mehr auf dem Michaelsberg, denn die Parkplätze entlang der Bergstraße sind im Zuge der Neugestaltung des Michaelsberges weggefallen.