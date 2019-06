Siegburg/Troisdorf. Der Zoll hat am Freitagabend in einer bundesweiten Aktion Gastronomie überprüft. Dabei ging es etwa um mögliche illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit. Auch Restaurants in Siegburg und Troisdorf wurden durchsucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.06.2019

Im Zuge einer bundesweiten Aktion hat der Zoll am Freitagabend Gastronomie überprüft. Wie Jens Ahland, Sprecher des Hauptzollamts Köln, auf GA-Anfrage bestätigte, wurden dabei auch Restaurants in Siegburg und Troisdorf überprüft.

Bei den Durchsuchungen gehe es um illegale Beschäftigung, Schwarzarbeit und die Einhaltung des Mindestlohns. Weitere Informationen und eine Bilanz der bundesweiten Aktion sollen erst am Samstag vorliegen.