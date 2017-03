Bahnhof in Siegburg

Siegburg. Die Bundespolizei hat am Donenrstag eine 19-jährige, mutmaßliche Taschendiebin festgenommen. Gegen sie laufen Ermittlungen wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls.

17.03.2017

Die Bundespolizei hat am Donnerstag am Siegburger Bahnhof eine 19-Jährige festgenommen, die offenbar einen Taschendiebstahl versuchte. Wie die Beamten mitteilten, beobachtete ein Zeuge gegen 16.50 Uhr auf der Treppe zu Gleis 3 wie die junge Frau dabei war, einen Rucksack zu öffnen, den eine 40-jährige Passantin auf dem Rücken trug. Dabei deckte die Verdächtige ihre Handlung mit einem Schal vor Blick ab.

Der Zeuge sprach die Täterin an, worauf sie sich entschuldigte und in einen wartenden Zug stieg. Die Beamten der Bundespolizei wurden auf den Vorfall aufmerksam gemacht und konnten die Verdächtige im Zug festnehmen. Die 19-Jährige mit Wohnsitz in Köln wurde zur Polizeiwache Siegburg gebracht.

In ihrer Kleidung fanden Beamtinnen mutmaßliches Diebesgut aus anderen Taten. Darunter eine Debitkarte und Bargeld. Auf richterlichen Beschluss blieb die Verdächtige bis Donnerstagabend in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls laufen. (ga)