Bauarbeiten an der Siegbrücke

26.01.2017 Siegburg. Am kommenden Samstag wird im Bereich der Siegbrücke auf der A3 eine Brückenbaustelle eingerichtet. Zeitweise steht nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Am kommenden Samstag, 28. Januar, beginnt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg auf der A3 in Richtung Oberhausen mit Sanierungen an der Siegbrücke. Von 9 bis 16 Uhr ist zwischen dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg und der Anschlussstelle Lohmar nur eine Spur befahrbar.

Danach stehen bis zur Fertigstellung der Brückenarbeiten im Sommer nur drei Fahrstreifen auf der A3 zur Verfügung. Die Arbeiten werden allerdings größtenteils unter der Brücke stattfinden. (Yannik Isajiw)