Kleingärten in Siegburg

Siegburg. Knoblauch, Zwiebeln, Tomaten und Gurken sind in den Schrebergärten an der Wahnbachtalstraße in Siegburg besonders beliebt. Die Hochsaison zum Bepflanzen ihrer Beete hat für die Gartenbesitzer dort schon längst begonnen.

Von Sofia Grillo, 18.04.2017

In den insgesamt 80 Parzellen wird bereits emsig gearbeitet. Drei Kleingärtner geben einen Einblick in ihre Arbeit an den Beeten.

Im Garten von Hans-Georg Schulz finden sich zahlreiche Gemüsesorten. Seit 30 Jahren kümmert sich der 69-Jährige mit Leib und Seele um seine Parzelle – und denkt sich dabei immer wieder neue Projekte aus. Im vergangenen Jahr hat sich der Gärtner mehrere Hochbeete selbst gebaut. Damit folgt er einem Trend bei Kleingärtnern. Er habe das vor allem wegen der Wühlmäuse gemacht, die jetzt nicht mehr an die Pflanzen herankämen, erzählt Schulz. Hochbeete sind Gartenbeete, die nicht ebenerdig angelegt sind, sodass sie gemütlich im Stehen bepflanzt werden können. Die Erde in den Hochbeeten wird durch das Kompostieren von Gartenabfällen gewonnen. Sie ist durch die Gärungsprozesse im Hochbeet dort wärmer als auf dem Boden. So wachsen viele Pflanzen besser und schneller. Bislang sind nur kleine Sprösslinge der Pflanzen zu sehen, die Schulz gesetzt hat: Sellerie, Spitzkohl und Lauch sollen in einem seiner vier Kästen wachsen. Um die Feuchtigkeit in der Erde zu halten, werden die Pflanzen mit einer Folie abgedeckt.

In seinem Treibhaus züchtet Schulz weitere Pflanzen, die er in den kommen Monaten ebenfalls in seine Beete pflanzen möchte. Darunter Kräuter wie Petersilie, Basilikum oder Schnittlauch, aber auch eine Menge Gemüsesorten wie Paprika, Auberginen oder Kohlrabi. Im Treibhaus hat der 69-Jährige ein Gitter aufgestellt. Daran sollen bald seine Gurkenpflanzen in die Höhe wachsen. So erreicht der Gärtner, dass die Gurken gerade wachsen und sich nicht krümmen.

Alexander Heinrichs kümmert sich fast täglich liebevoll um den Schrebergarten seines Sohnes. Er wohnt in Siegburg-Kaldauen und hat es mit dem Fahrrad nicht weit in die grüne Oase. Heinrichs ist vor allem für die handwerklichen Aufgaben verantwortlich, bei denen er gerne kreativ wird. Für die Erdbeerpflanzen hat er sich etwas ganz besonderes ausgedacht: Aus einer Tonne hat der 62-Jährige ein Hochbeet gebaut. Dafür hat er an den Seiten der Tonne kleine, herausstehende Balkone angebracht, in denen die Erdbeerpflanzen wachsen. Ein Rohr, das senkrecht in der Mitte steckt, hilft bei der Bewässerung der Erde. Denn das muss Heinrichs nur einmal in der Woche mit Wasser befüllen. „Normalerweise muss man Erdbeeren täglich gießen, die Arbeit erspare ich mir damit“, sagt der Kleingärtner. Für diese Saison hat er zudem ein weiteres Treibhaus in den Schrebergarten gebaut, in das er noch Tomaten pflanzen möchte. „Die Tomaten brauchen eine Überdachung, weil sie sehr regenempfindlich sind“, erklärt der 62-Jährige.

Im Garten des Ehepaars Mirau stechen sofort die großen, roten und gelben Tulpen ins Auge. Diese hätten sie vor fünf Jahren in Holland gekauft, erzählen Valeri und Galina. Den Schrebergarten haben die Miraus schon seit 2004. Bei der Bepflanzung bleiben sie eher traditionell. „Wir pflanzen immer gleich an: In das rechte Beet kommen die Kartoffeln, ins linke kommen die Kürbisse.“ Erste kleine Pflänzchen dringen im Schrebergarten des Ehepaars bereits durch die Erdoberfläche. Das sei der Knoblauch, sagt der 78-jährige Valeri Mirau. „Wer den Knoblauch nicht schon längst in der Erde hat, kann es mit der Ernte vergessen.“ Am liebsten mag er aber Kürbisse. Die werden laut dem Gärtner jedoch erst im Mai angepflanzt. Vorher seien noch Tomaten und Gurken an der Reihe, so die Miraus.

In einem sind sich alle Kleingärtner einig: Im Schrebergarten gibt es eigentlich immer etwas zu tun. Jetzt wird gepflanzt, dann muss man die Pflanzen pflegen, im Herbst wird geerntet und im Winter ist dann Zeit für Reparaturen und Aufräumarbeiten in der Parzelle.