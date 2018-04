Besitzer verspricht Belohnung

Siegburg. Eine Windeckerin fand am Siegburger Bahnhof eine Geldbörse mit 1735 Euro. Sie übergab die Börse an die Bundespolizei, die den Eigentümer informierte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.04.2018

Ein 51-jähriger Mann aus Hennef hatte am Mittwoch zuerst Pech und dann sehr viel Glück. Nachdem er seine Geldbörse am Siegburger Bahnhof verloren hatte, fand eine 58-jährige Windeckerin das Portemonnaie und übergab es sofort an die Bundespolizei. In der Börse befanden sich 1735 Euro, Führerschein und Bankkarkte des Mannes. Außerdem lag ein Zettel mit einem Termin in der Geldbörse: Der Hennefer hatte um 14.30 Uhr eine mündliche Prüfung im Kreishaus Siegburg. Die Bundespolizei informierte die Kreisverwaltung, die den Mann über den Verbleib seiner Geldbörse aufklärte.

Nicht nur, dass der Mann seine Geldbörse ohne Verluste wiederbekam, er bestand auch die Zulassung zur Jägerprüfung. Jetzt möchte er sich persönlich bei der Finderin bedanken.