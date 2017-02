Siegburg. In der Straße "im Spargelfeld" brannte am späten Sonntagabend ein Gartenhausanbau. Die Polizei schließt einen Zusammenhang mit der Brandserie aus dem Herbst nicht aus. 20.000 Euro Schaden.

Von Anja Wollschlaeger, 27.02.2017

Gegen 22:33 Uhr am Sonntagabend wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in Siegburg-Kaldauen gerufen. In der Straße "im Spargelfeld" brannte ein Gartenhausanbau an einem Wohnhaus. Das Feuer zerstörte das0 Gartenhaus komplett. Auch das Haupthaus und Nebengebäude wurden von Feuer und Hitze beschädigt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach ersten Ermittlungen, so die Polizei, handelt es sich um Brandstiftung. Ob es einen Zusammenhang zur Brandserie im Herbst gibt? Der Polizeibericht dazu: "Mit Blick auf die zurückliegende Brandserie aus dem Herbst des letzten Jahr kann ein Zusammenhang derzeit nicht ausgeschlossen werden." Die Beamten haben wohl damit gerechnet und "konzeptionell vorbereitete Maßnahmen" getroffen.