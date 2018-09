Evakuierung läuft

Die Bombe am Siegufer in Siegburg.

Siegburg. An der Sieg ist eine 2,5-Zentner-Bombe gefunden worden. Das Gebiet wird großräumig abgesperrt, davon betroffen sind auch die A560 sowie einige Häuser in Siegburg und Sankt Augustin.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.09.2018

Bei Renaturierungsarbeiten an der Sieg ist im Siegburger Stadtteil Zange eine 2,5-Zentner-Bombe gefunden worden. Aus Sicherheitsgründen muss das Gebiet rund um die Bombe in einem Radius von aktuell 450 Metern abgesperrt werden. Davon betroffen ist auch die A560 sowie einige Wohnhäuser. Die Straße "Siegdamm" ist gesperrt. Die dortige Flüchtlingsunterkunft musste geräumt werden. Für Anwohner wurden kurzzeitige Unterbringungsmöglichkeiten am städtischen Bauhof eingerichtet.

Die gefundene Bombe hat zwei Zünder, die beide auch noch in der Bombe sind. Der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort und untersucht die Bombe. Die Polizei bereitet zudem weitere Straßensperrungen vor. Einen Zeitplan für die Sperrung der A560 gibt es noch nicht.

Voraussichtlich nicht betroffen von den Sperrungen sein wird die Linie 66. Auch der Flughafen Köln/Bonn ist informiert, da das Gebiet in der Kontrollzone des Flughafens liegt.

Weitere Berichterstattung folgt.