Volle City in der Kreisstadt

Siegburg. Altes Handwerk und moderne Kunst - diese Verbindung erlebten die Besucher beim Siegburger Keramikmarkt. Dort und auf dem Holzgassenfest tummelten sich am Sonntag tausende Besucher.

Von Sofia Grillo, 09.07.2017

Kleine, rechteckige Tonsteine liegen wild zusammengewürfelt auf einem großen Tisch. Neben den losen Elementen stehen kleine Mauern, Türme und Bögen, die aus den Steinen gebaut wurden. Auf dem Siegburger Keramikmarkt stellt Michael Wolf ein ganz besonderes Ton-Produkt vor: Er verkauft Spiel-Bausteine für Kinder, mit denen man kleine Bauwerke mauern kann. 70 Aussteller präsentierten am Sonntag auf dem Siegburger Markt die unterschiedlichsten Keramik-Kunstwerke. Schon seit Beginn des Marktes tummeln sich zahlreiche Besucher aus der ganzen Region an den Ständen. Sie haben an diesem Sonntag gleich zwei Ausflugsziele in der Kreisstadt: Weiter oben in der Fußgängerzone feiern die Ladenbesitzer das Holzgassenfest.

Die Seniorin Elisabeth Wilhelm und ihr Sohn Helmut Wilhelm konnten an dem Stand mit den Tonsteinen von Michael Wolf nicht vorbei gehen. Sie haben sich einen größeren Baustein gekauft. „Uns hat die Idee gut gefallen. Hier auf dem Markt sieht man immer wieder etwas Neues“, sagt Helmut Wilhelm. Die künstlerische Vielfalt sei für den Keramikmarkt besonders wichtig, sagt Christoph Hasenberg.

Seit vier Jahren betreut er mit seiner Frau Ines Hasenberg den Markt. „Wir haben hier das klassische Töpferhandwerk, aber auch viele sehr außergewöhnliche Keramikarbeiten“, so der Künstler. Nicht nur die Vielfalt, sondern auch die besonders hohe Qualität der Keramikprodukte sei bei der Auswahl der Aussteller wichtig gewesen.

Händler kamen sogar aus Berlin

Elke Eder-Eich stellt besonders romantische Keramikkunst aus. Die Niederkasselerin bietet die verschiedensten Gefäße an. Sie arbeitet mit Ornamenten, die sie auf Flohmärkten und in Urlauben sammelt, erklärt sie. Für die Künstlerin ist der Siegburger Keramikmarkt ein wichtiger Termin: „Es ist ein sehr hochwertiger Markt. Hier trifft man viele Kollegen und kann sich mit ihnen austauschen.“

Auf dem Siegburger Marktplatz herrscht trotz des dichten Gedränges zwischen den Ständen eine ausgelassene Stimmung. Künstler und Besucher stehen ständig im Kontakt und unterhalten sich über die Fertigung der Keramikkunst. Die Marktbesucher erzählen sich von den Produkten, die sie besonders beeindruckend fanden oder schon gekauft haben. Die Seniorin Josefa Bette wickelt gerade ihren ersten Kauf in Papier ein und verstaut ihn in ihrer Tasche. „Hier gibt es ganz besondere Dinge, die man woanders nicht sieht. Ich kaufe hier gerne ausgefallene Geschenke ein“, erzählt Bette.

Auch am Stand der Berlinerin Klara Kallenbach herrscht reges Treiben. Sie verkauft bunte Tierstatuen und Schmuck. Eine Kundin probiert eine Kette an, eine andere sucht sich noch ein Schmuckstück aus. „Die weite Fahrt von Berlin hier her lohnt sich. Ich habe hier treue Stammkunden, die jedes Jahr meinen Stand besuchen kommen“, berichtet Kallenbach.

Markt soll ausgedehnt werden

Im nächsten Jahr solle sich die Anfahrt für die Aussteller noch mehr lohnen, erzählt Hasenberg. „Wir werden den Markt auf zwei Tage ausdehnen. So haben auch Aussteller von weiter weg die Möglichkeit, ihre Ware in Siegburg anzubieten.“ Mit dem Markt pflege Siegburg die eigene Stadtgeschichte, erklärt Hasenberg. Im Mittelalter sei die Stadt ein wichtiger Keramikstandort gewesen und habe in ganz Europa seine Ware verkauft. Diese Tradition müsse man heute weiterführen, indem man eine Brücke zur modernen Keramikkunst schlage.

Die Holzgasse ist ebenfalls belebt. Dort feiern die Ladenbesitzer das Holzgassenfest. Sie bieten ihre Waren auf der Straße an und unterhalten die Gäste mit reichlich Programm. „Das Fest ist gut für unsere Straße. Wir Ladenbesitzer präsentieren unser Handwerk und zeigen, was die Flaniermeile alles zu bieten hat“, sagt der Scherenschleifer Günther Wolf. Beim Holzgassenfest feiere er bestimmt schon zum 25. Mal mit. Die Resonanz der Besucher sei immer sehr positiv, man komme mit ihnen in Kontakt und verbringe einen schönen Tag, so Wolf.