Sachschaden von mehreren hundert Euro

Siegburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag zündete ein bisher unbekannter Täter ein Gartenhäuschen der Kita Pänz Huus in der Arndtstraße in Siegburg an. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.04.2018

Einer Zeugin fiel um 0.30 Uhr ein Feuerschein zwischen zwei Gartenhäuschen auf dem Gelände der Kita auf. Nach eigenen Angaben beobachtete sie außerdem einen Mann, der auf dem Fahrrad Richtung Adolf-Kolping-Grundschule davonfuhr. Die Wand eines Holzhäuschens, in dem Spielzeug gelagert wird, war nach Angaben der Polizei mit einer brennbaren Flüssigkeit durchtränkt.

Der Brand erlosch von selbst, es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Nun ermittelt die Polizei wegen versuchter Brandstiftung. Der verdächtigte Mann trug einen hellen Kapuzenpullover. Am Tatort fanden die Polizisten eine schwarze Flasche mit flüssigem Grillanzünder. Die Flasche wurde möglicherweise in der Nachbarschaft gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (02241) 541 - 3121 entgegen.