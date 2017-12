Feuerwehreinsätze an Heiligabend

Eine halbe Stunde später löste in einer Tankstelle in Hennef ebenfalls eine Vernebelungsanlage ein.

Siegburg. In Siegburg hat am Sonntagabend die Vernebelungsanlage in einer Siegburger Spielhalle ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit 32 Einsatzkräften aus. Wenig später ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in einer Tankstelle in Hennef.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.12.2017

Aus bislang ungeklärter Ursache hat in Siegburg-Brückberg an der Luisenstraße die Vernebelungsanlage in einer Spielhalle ausgelöst. Gegen 18 Uhr rückte die Feuerwehr mit 32 Einsatzkräften zu dem Wettbüro im ehemaligen Sparkassengebäude aus.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde das Gebäude erkundet und gelüftet. Sicher sei, dass dort kein Feuer ausgebrochen sei.

Wenig später ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in einer Tankstelle in Hennef an der Frankfurter Straße. Dort löste gegen 18.30 Uhr ebenfalls aus bisher ungeklärter Ursache eine Vernebelungsanlage aus. Die Polizei lüftete das Gebäude.

In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei. Nach GA-Informationen gibt es sowohl in Siegburg als auch in Hennef keine Spuren auf Einbrüche. Einen Zusammenhang zwischen beiden Fällen gebe es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Vernebelungsanlagen werden als Einbruchschutz und zur Abschreckung von Straftätern eingesetzt und setzen ein nicht giftiges Rauchgas frei.