Technischer Defekt vermutet

Siegburg. Zu einem Brand ist die Feuerwehr in Siegburg am Mittwochmorgen ausgerückt. Vor Ort ergab sich allerdings ein ganz anderes Bild.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.05.2018

In Siegburg hat eine Vernebelungsanalage in einem Spielcasino in Siegburg-Wolsdorf am Mittwochmorgen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte, habe vermutlich ein technischer Defekt dafür gesorgt, dass die Anlage ausgelöst wurde. Was in der Straße Zum Turm zunächst nach einem Brand aussah, entpuppte sich schließlich als Nebel.

Vernebelungsanlagen werden eingesetzt, um Diebe abzuwehren. Laut Polizei gebe es aber keine Hinweise auf einen Einbruch. Die Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften vor Ort.