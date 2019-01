Siegburg. Ein Unbekannter hat am Samstagabend eine Tankstelle an der Zeithstraße in Siegburg-Stallberg überfallen. Er floh mit einem dreistelligen Geldbetrag. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.01.2019

Am Samstagabend hat ein vermummter Mann eine Tankstelle an der Zeithstraße in Siegburg-Stallberg überfallen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bedrohte der Unbekannte gegen 21.20 Uhr den 36-jährigen Angestellten im Shop der Tankstelle mit einer schwarzen Pistole und forderte ihn auf, Bargeld aus der Kasse in einen blauen Beutel zu packen. Der Räuber floh mit einem dreistelligen Bargeldbetrag zu Fuß in Richtung des Kreisverkehrs Zeithstraße/Barbarastraße.

Der Flüchtige soll etwa 1,85 Meter groß sein und eine korpulente Statur haben. Er sprach akzentfrei Deutsch und hat helle Augen. Er trug eine schwarze Bomberjacke mit einem silbernen Reflektorstreifen am unteren Rücken, eine schwarze Sporthose mit Adidas-Aufdruck und eine schwarze Mütze. Sein Gesicht hatte er bis auf die Augen mit einem schwarzen Schal verdeckt. Zudem trug er graue Handschuhe mit schwarzer Gummibeschichtung in den Innenflächen.

Die Polizei bittet verdächtige Beobachtungen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, unter 02241/5413121 zu melden.