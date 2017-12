Gericht fehlen die Beweise

Siegburg. Die Verhandlung gegen einen mutmaßlichen Betrüger in Siegburg ist vertagt worden. Der Angeklagte soll unter anderem in Troisdorf, Siegburg, Lohmar und Eitorf Geldbeutel entwendet und mit den EC-Karten Geld an Bankautomaten abgehoben haben.

Von Hans-J. Wimmeroth, 15.12.2017

Auf unbestimmte Zeit vertagte am Mittwoch Richter Ulrich Wilbrand den Prozess gegen einen 47-jährigen Mann aus Rumänien. Sowohl dem Gericht als auch der Staatsanwaltschaft fehlten belastbare Beweise, um dem Mann diverse Taschendiebstähle und Computerbetrügereien nachzuweisen.

Der Angeklagte soll – so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft – zwischen Januar und Juni 2016 unter anderen in Troisdorf, Siegburg, Lohmar und Eitorf vornehmlich älteren Frauen in Supermärkten die Geldbeutel entwendet und mit den darin gefundenen Bankkarten Geld an Bankautomaten abgehoben haben. Mal waren es 1500 Euro, mal 500 Euro, mal 1370 Euro und einmal blieb es beim Versuch.

Der Angeklagte, dem Gericht wegen ähnlicher Fälle bekannt und mehrfach zu Haftstrafen verurteilt, schwieg zu den Vorwürfen. So musste eine mühsame Beweisaufnahme stattfinden. Helfen sollten vorliegende Fotos und Videos von Überwachungskameras. Ein vereidigter Sachverständiger für Bildervergleiche hatte das Material bewertet, konnte aber nur feststellen, dass eine dort zu sehende Person „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ der Angeklagte sein könnte. Einige Aufnahmen, so der Sachverständige, seien überhaupt nicht verwertbar gewesen.

Indes zeigen zwei Videos je eine „potenzielle Wegnahmehandlung“, also einen möglichen Diebstahl, indes durch eine andere Person. Das Problem sei, aufgrund der Ermittlungen Wegnahme- und Abhebehandlung in Zusammenhang zu bringen. Zumindest bestehe ein enger räumlicher und zeitlicher Zusammenhang zwischen den Taten, stellte Richter Wildbrand fest. Aber aus kriminalistischer Erfahrung heraus wisse das Gericht auch, dass diese Delikte meist nicht durch Einzeltäter ausgeführt werden. Jetzt müsse nachermittelt werden. Außerdem müsse das Bild- und Videomaterial noch auf die Identität eines möglichen Mittäters überprüft werden.