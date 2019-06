Feuerwehr-Einsatz

Mit Atemschutzgerät waren die Einsatzkräfte am Sonntagabend in die Wohnung Am Sonnenhang eingedrungen.

Siegburg. Weil ein Bewohner vergessen hatte, den Herd auszumachen, wurde am Sonntagabend ein Feuerwehralarm in Siegburg-Kaldauen ausgelöst. Der Wonungsinhaber erinnerte sich dann an sein Missgeschick. Als er zurückkam, war die Feuerwehr aber schon da.

Von Dierk Himstedt, 02.06.2019

Wegen eines verbranntes Steaks, dass ein Bewohner Am Sonnenhang in Siegburg auf dem eingeschalteten Herd gelassen hatte, ist am Sonntagabend die Siegburger Feuerwehr alarmiert worden. Mit 15 Einsatzkräften rückten sie an, weil ein Nachbar Rauch gesehen hatte, der aus der Wohnung kam.

Mit Atemgeräten drangen die Einsatzkräften über den Balkon der Erdgeschosswohnung ein, bis dann kurz danach Entwarnung gegeben werden konnte, als die Ursache feststand. Kurioserweise kam der Inhaber der Wohnung zurück, weil er sich, laut Aussage der Feuerwehr, an sein Missgeschick erinnert hatte.