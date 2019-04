Ein Zug fährt an ausgebrannten Wohnhäusern vorbei.

SIEGBURG. Das Feuer breitete sich bei großer Trockenheit schnell aus und griff von der Bahn-Böschung auf anliegende Häuser über: 32 Menschen wurden im vergangenen August bei dem Brand an der ICE-Strecke in Siegburg verletzt. Die Brandursache wird wohl für immer unklar bleiben.

26.04.2019

Nach dem verheerenden Großbrand an der ICE-Strecke in Siegburg im vergangenen Sommer hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. „Die Brandursache bleibt ungeklärt“, sagte ein Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Bei dem Böschungsbrand an der Bahnstrecke Köln-Frankfurt waren 32 Menschen verletzt und mehrere Häuser schwer beschädigt worden.

Die genaue Ursache für das Feuer habe trotz monatelanger Spurensuche und Ermittlungen durch Brandexperten nicht festgestellt werden können, sagte der Sprecher. Es hätten sich aber weder Hinweise auf Brandstiftung ergeben noch auf „sorgloses Handeln Dritter“, etwa durch Grillen. Nach einem Gutachten des Landeskriminalamtes könnten eine technische oder eine natürliche Ursache nicht ausgeschlossen werden.

Vor dem Ausbruch des Brandes im August 2018 hatte es wochenlang nicht geregnet. Aufgrund der großen Trockenheit breitete sich das Feuer rasend schnell aus und griff auf anliegende Gebäude über. (dpa)