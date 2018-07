Eine Unterführung in Siegburg ist am Dienstag nach heftigem Regen vollgelaufen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.07.2018

Nach heftigen Regengüssen ist am Dienstagabend eine Unterführung in Siegburg an der Wilhelmstraße (L332) Ecke Isaac-Bürger-Straße mit Wasser vollgelaufen. Die Feuerwehr war mit sechs Einsatzkräften vor Ort und öffnete vier Gullideckel, damit das Wasser abfließen konnte. Die Siebe der Abwasserkanäle waren mit Laub und Dreck verstopft, was zu der Überschwemmung führte.

Nach Angaben der Feuerwehr stand das Wasser etwa 35 Zentimeter hoch in der Unterführung. Passanten hatten die Einsatzkräfte deshalb alarmiert. Gegen 20.50 Uhr sperrte die Feuerwehr die Straße für den Verkehr, der Einsatz war gegen 21.30 Uhr beendet.